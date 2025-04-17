美國土安全部威脅取消哈佛招收國際生資質

中評社北京4月17日電／據新華社報導，美國國土安全部長克麗絲蒂·諾姆16日要求哈佛大學按照特朗普政府要求分享該校外國學生簽證持有者信息，否則將失去招收國際生的資質。



諾姆在當天發表的一份聲明中說，她給哈佛大學寫了一封信，要求其在限定日期之前分享哈佛大學外國學生簽證持有者的“非法和暴力活動”信息。如果哈佛大學不能證明自己完全遵照要求執行，將失去學生和交流學者項目資質。諾姆指責哈佛大學對反猶主義屈膝，助長極端主義暴亂，威脅到美國國家安全。



學生和交流學者項目由美國國土安全部下屬機構管理，招收外國留學生和交流學者的美國學校均需獲得相關資質。



諾姆同一天還宣布，取消向哈佛大學提供合計超過270萬美元的兩筆撥款。



哈佛大學4月14日拒絕了特朗普政府提出的對其管理結構、招聘及招生政策進行大幅改革的要求。特朗普政府當天晚些時候宣布，將凍結對該校總額22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。哈佛大學校長艾倫·M·加伯同一天表示，政府提出的要求超出了聯邦政府權限，不管哪個政黨當政，政府都不可以命令私立大學教授什麼、招收和雇用誰、可以研究和探索什麼領域。



自今年1月以來，特朗普政府對多所美國頂級高校發出威脅，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。特朗普政府的主要要求包括根除所謂的反猶主義、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措。在巴以衝突背景下，美國多地高校去年爆發了一系列支持巴勒斯坦的抗議活動，引發特朗普政府對校園反猶情緒的關注。