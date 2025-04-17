以軍無差別空襲致黎巴嫩邊境簡易房接連被毀

中評社北京4月17日電／據新華社報導，在黎巴嫩南部邊境的基拉村莊，哈邁德·謝特站在剛剛被炸毀的臨時住所旁，神情凝重。幾天前，他與孩子們才在老宅的廢墟院落中搭建好這座臨時避難所，如今已被以色列無人機炸成了焦黑的瓦礫堆。



“我簡直不敢相信他們會襲擊這裡，”謝特一邊和他的三個孩子翻找廢墟中的物品，一邊告訴新華社記者，“我們只是想活下去，想有個能遮風避雨的地方。但在南部邊境，連活著都像是一種罪過。”



自2023年10月黎以衝突爆發以來，黎巴嫩南部地區已有成千上萬戶家庭的房屋被毀。許多居民無家可歸，只能靠搭建成本低的預制簡易房度日。然而，越來越多的村民表示，這些簡易房如今也成了以軍空襲目標。



“他們是故意的，”謝特說，“以色列就是想用這種方式傳遞信息：只要真主黨不繳械，老百姓就別想回來生活。”



儘管黎以停火協議於2024年11月27日就已生效，但以軍對黎邊境城鎮的襲擊並未停止，導致黎邊境地區多處臨時安置房在空襲中被毀，當地官員和居民稱這是以色列“有預謀的驅離策略”。



在鄰近的亞龍村，30多歲的馬吉德·哈吉向記者講述了自己類似的經歷。他說，他花了3000美元買來一座預制簡易房，安置在自家被毀房屋旁邊，“剛搬進去兩天，屋子就被無人機炸成了平地，幸好自己當時不在屋裡”。



據哈吉介紹，亞龍村有11座預制房在以軍空襲中被毀，而在其他至少12個邊境村莊中，還有數十座類似建築遭遇同樣命運。“這不是在打擊軍事目標，而是在阻止老百姓回歸生活。”他說。



在邁斯傑貝勒村，50歲的賈米爾·法勒站在自家被炸毀的簡易房廢墟上，用手機拍攝著。他所在的村裡有4家簡易房被炸毀。“房屋雖小，但那是我們一家四口的家。現在什麼都沒了。這種打擊不只是物理上的，更是心理上的。”