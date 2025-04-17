習近平抵達金邊對柬埔寨進行國事訪問

中評社北京4月17日電／新華社報道，當地時間4月17日上午，國家主席習近平乘專機抵達金邊，應柬埔寨國王西哈莫尼邀請，對柬埔寨進行國事訪問。



習近平乘專機抵達金邊國際機場時，西哈莫尼國王率夏卡朋親王、阿倫公主等王室成員，人民黨主席、參議院主席洪森，國會第一副主席錢業以及郭索帕、布拉索昆、韓春那洛、韶索卡、洪瑪尼等五位副首相在機場熱情迎接。禮兵分列紅毯兩側。柬埔寨王室珍娜公主向習近平獻上茉莉花手環，女青年沿途向紅地毯拋撒花瓣。



西哈莫尼在機場為習近平舉行隆重歡迎儀式。



兩國元首登上檢閱台。軍樂團奏中柬兩國國歌。習近平在西哈莫尼陪同下檢閱儀仗隊。兩國元首分別同對方陪同人員握手致意。



數百名當地民衆揮舞兩國國旗，手持“柬中友誼、團結、合作萬歲！”等紅色橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。



習近平發表書面講話，在柬埔寨傳統新年之際，向柬埔寨政府和人民致以美好的新年祝福。



習近平指出，中柬關系由兩國老一輩領導人親手締造、精心培育，經受了國際風雲變幻考驗，始終堅如磐石。兩國率先構建雙邊命運共同體，率先開展共建“一帶一路”合作，在維護各自國家穩定、促進發展繁榮的事業中相互支持，在捍衛國際公平正義的鬥爭中團結協作，為構建新型國際關系樹立典範，為推動構建人類命運共同體作出貢獻。我期待同柬埔寨領導人共叙友誼、共謀發展，不斷充實中柬“鑽石六邊”合作架構，深化戰略協作，為兩國人民帶來更多福祉，為地區乃至世界和平穩定注入更多正能量。



蔡奇、王毅、王小洪等陪同人員同機抵達。



中國駐柬埔寨大使汪文斌也到機場迎接。



習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，中柬兩國國旗迎風飄揚。兩萬餘名當地民衆以及華僑華人、中資企業和留學生代表簇擁在街道兩旁，揮舞中柬國旗，手持兩國領導人照片，熱烈歡迎習近平到訪。