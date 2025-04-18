南京“破冰”傳承：宋濤會見洪秀柱

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤17日在南京會見中國國民黨前主席洪秀柱一行（中評社 袁曉麥攝） 中評社南京4月18日電（記者 袁曉麥）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤17日在南京會見中國國民黨前主席洪秀柱一行。



當日下午五時左右，宋濤提前步入會見廳等候，稍後洪秀柱進入會議廳，甫入室內便以明快語調致意：“宋主任您好！”宋濤隨即展露笑容回應問候，雙方親切握手並短暫交談。隨後，宋濤與列席的多位台灣嘉賓代表逐一親切握手。



宋濤轉達了習近平總書記對洪秀柱的問候。宋濤表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸同胞希望常來常往、一家人走近走親的共同心願沒有變，兩岸同屬一個中國、都是中國人的基本事實沒有變，兩岸必須統一也必然統一的歷史大勢沒有變。



宋濤指出，“賣台引戰”必定失敗，“台獨”分子必遭懲處。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，擴大兩岸交流合作，深化融合發展，同台灣同胞一道推動國家統一和民族復興。



洪秀柱感謝習近平總書記的問候，表示兩岸是命運共同體，都是中國人，期待兩岸攜手堅持一中、反對“台獨”，推動兩岸交流合作，促進國家統一和民族復興。



洪秀柱提到，今天在南京師範大學演講時有學生向她提問道，怎樣以中華文化為基礎，面對西方各種挑戰，並且保持自己的文化自信？洪秀柱表示，中華文化博大精深，有太多值得我們去琢磨學習的地方。



洪秀柱隨後以《禮運大同篇》中的“大道之行也，天下為公。”為例，表示“我們中國人希望世界和平，大家都好，你好我好大家好，大家都平等，你不要搞一些亂七八糟的事情。我也強調，我們正在努力追求世界人類命運共同體，更何況兩岸血脈相連，本來就是一家人，兩岸一家親不是口頭說說的。”



針對當前島內局勢，洪秀柱說，好好的一個局面，兩岸一家親、你來我往，而現在“台獨”分子在台灣，一個人自己在高空走鋼絲，“‘台獨’要走絕路，不要拖著2300萬人跟你一起走”，她強調，“台獨”是絕對不行的，兩岸一定要攜手並進，共同謀求兩岸發展。



此次宋濤與洪秀柱的會面選址南京金陵飯店頗具歷史意義。該飯店作為見證兩岸關係發展的重要地標之一，曾接待過時任中國國民黨主席連戰率領的訪問團。2005年4月26日，連戰率領中國國民黨訪問團在大陸進行8天7夜的訪問。連戰大陸之行被稱為“破冰之旅”，金陵飯店也成為其“破冰之旅”的重要行程起點。

