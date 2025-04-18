快評：喊出罷免賴清德　國民黨升級政治訴求

中評社快評／國民黨主席朱立倫17日上午發布動員令“反獨裁、站出來”，晚間前往北檢抗議司法不公，並向北檢外的民眾喊話，真正的大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德，4月26日請大家上凱道，讓賴聽到人民要他下台的聲音。



中國國民黨地方黨部因檢調偵辦幽靈連署，從南到北都被搜索約談；國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹17日深夜被移送北檢復訊。朱立倫喊出罷免賴清德，顯示國民黨升級了政治訴求，要做全面反攻。



此前，朱立倫到板橋聲援罷免綠委團體，沿街與民眾互動時，有不少支持者激動靠近朱喊加油，也有人直言“國民黨手段太過溫柔”，更有一名葛姓男子罵朱立倫“溫柔得像小姐”。



朱立倫昨晚喊出26日上凱道，大罷免就是罷免獨裁者賴清德，讓北檢外抗議司法不公的現場氣氛沸騰到高點。顯然，藍營支持者是受夠了，希望國民黨要有guts，真正硬起來。



台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6月，台北地方法院17日再度提訊柯文哲後還押。中國國民黨正身陷罷免連署司法案風波，屢屢有人遭約談收押。民眾黨籍“立委”張啟楷也主張，藍白共同捍衛民主自由，對抗“綠色恐怖”。



4／26上凱道，罷免賴清德。聲勢有多大？藍白是否合作？對下階段大罷免走勢、及國民黨主席選舉選情都有重大影響。