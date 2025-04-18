讓中馬友誼之船駛向新的“黃金50年”

中評社北京4月18日電／據新華社報導，“中馬友好順應歷史潮流，未來可期。”在馬來西亞總理安瓦爾舉行的歡迎宴會上，習近平主席鑒往知來，道出對中馬友誼光明前景的信心與期許。



時隔12年，習近平主席再次對馬來西亞進行國事訪問，意義重大。雙方發表聯合聲明，宣布構建高水平戰略性中馬命運共同體。兩國領導人共同見證中馬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋三大全球倡議合作、“儒伊文明對話”、數字經濟、服務貿易、“兩國雙園”升級發展等多個領域，為中馬友誼之船攜手開啟嶄新航程打下堅實基礎。



中馬是隔海相望的友好鄰邦，從中國唐代義淨法師首次用文字記載下古吉打王國歷史、到明代航海家鄭和5次到訪馬六甲，再到馬來西亞南僑機工幫助打通滇緬公路生命線……“切水不斷”的世代情誼在歲月的打磨中愈發深入人心。建交半個多世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。在兩國領導人戰略引領下，中馬關係船正舵穩，正在駛向新的“黃金50年”。



厚載務實合作的壓艙石，夯實中馬共謀發展的底座。“榴蓮航班”往返穿梭，“兩國雙園”花開並蒂，東海岸鐵路項目順利推進……一個個鮮活場景，映照出中馬經貿合作的勃勃生機。中國連續16年成為馬來西亞第一大貿易夥伴。兩國數字經濟、綠色發展、產業投資、交通基礎設施建設等領域合作潛力持續釋放，雙方推進高質量共建“一帶一路”的藍圖正在成為實景。中馬合作的時代內涵不斷豐富、提質升級，為兩國乃至地區發展創造了更多新機遇。



劃好人文交流的船槳，激蕩更多文明互鑒的浪花。免簽政策促成“說走就走”的旅行，一些馬來西亞流行歌手在中國深受喜愛，《哪吒之魔童鬧海》成為馬來西亞最賣座的中文電影之一……近期馬方民調結果顯示，馬來西亞主流民意看好中國發展，期待馬中關係不斷向前發展。這種根植於民心的力量，為兩國關係持續發展注入不竭動力。



揚起多邊協作的風帆，鼓舞破浪前行的勇氣。中馬兩國同為亞太重要發展中國家、新興市場經濟體、全球南方成員，在維護國際公平正義、推動開放包容發展等方面擁有相近立場。面對當前世界複雜多變的局勢，中馬同地區國家團結一致，共同抵禦地緣政治和陣營對抗暗流，將衝破單邊主義和保護主義逆流，守護好亞洲家園的美好發展前景。