三個月兩赴京　英偉達CEO看好中國

4月17日晚，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見美國英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勳。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據大公報綜合新華社、央視新聞、記者任芳頡報導：時隔3個月，美國AI芯片巨擘英偉達CEO黃仁勳在美限制芯片出口形勢下再次來到北京。應中國貿促會邀請，黃仁勳昨日抵京，與中國貿促會會長任鴻斌會談期間表示，英偉達將堅定不移地服務中國市場。



中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰昨晚在京會見黃仁勳時指出，中國始終是外資企業投資和貿易的沃土，歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，深化互利合作。黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場。



“英偉達將堅定不移服務中國市場”



今年1月，黃仁勳曾進行過為期約一周的中國之行，先後現身深圳、北京、上海等地。2022年起，美國政府限制英偉達高端芯片出口，“對華特供版”AI芯片產品H20 GPU（人工智能加速計算處理器）成中國市場主力，去年在中國市場銷售約100萬顆，收入超120億美元。4月16日，英偉達向美國證監會提交的文件顯示，美國政府當地時間4月9日發出通知，要求其向中國（包括香港和澳門地區）和D：5國家組，或總部或最終母公司位於該地區的企業，出口H20和實現H20存儲帶寬、互連帶寬或其組合的任何集成電路都將需要獲得許可證。英偉達在第一季度財報中，計提總值55億美元的H20未履約訂單。



黃仁勳與任鴻斌會談時指出，當前全球正掀起一場激烈的人工智能競賽，美國政府加強芯片出口管制已對英偉達業務產生重大影響，必將對包括中國在內的全球市場格局產生深遠影響。中國市場是英偉達持續創新的重要動力，與中企深度合作，使英偉達成長為更具競爭力的國際化企業。英偉達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。



何立峰昨晚會見黃仁勳時表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。黃仁勳表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。



今年以來DeepSeek熱潮觸發內地科技大廠加碼AI賽道，H20需求大增，今年前三個月內相關訂單高達160億美元。