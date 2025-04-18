海內外客商共襄盛會，中國開放迎八方來客

第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）於本周二開幕。（圖片來源：中國日報） 中評社北京4月18日電／據中國日報報導，當美國試圖用“對等關稅”構建只對自己有利的貿易新秩序之時，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）於本周二開幕。本屆廣交會參展企業約3.1萬家，吸引超20萬名境外採購商預註冊。他們的參與，充分說明互利共贏的全球經濟和國際貿易才是各方的共同願望。



當前，美國政府的霸凌和威脅一再製造不確定性，而廣交會作為多邊貿易的重要平台，展現著中國履行開放承諾、願與世界共享發展機遇的姿態，被外界視為觀察中國外貿動態的“晴雨表”。



四十多年前，中國改革開放之初，廣交會為海外採購商提供了從中國購買農產品、手工藝製品和地方特產的平台，也成為中國瞭解世界的窗口。如今，廣交會已發展成為跨國企業開拓中國市場、與中國合作夥伴達成合作的重要渠道。



本屆廣交會上，首次增設服務機器人專區，展現行業新動態。同時，繼續設立智慧生活、智慧物流與倉儲設備、數字化工廠及智能製造生產線，風能、氫能及其他新能源產品，智慧出行相關技術產品等多個新興產業相關題材的專區。值得注意的是，展館內擁有國家高新技術、專精特新“小巨人”、製造業單項冠軍等稱號的企業超9700家，比上屆增長20%。



廣交會充分意識到溝通互動帶來的活力與生機，因此鼓勵各方進行面對面交流。中國十分願意為此類對話提供平台，因為中方堅信，衹有協同合作才能創造未來。為此，中國致力於發展新質生產力，培育外貿新動能，優化外貿結構。本屆廣交會將舉辦數百場新品發布活動，充分展現中國外貿的“向新力”。



中國開放合作的理念，催生了諸如DeepSeek等科技新秀的崛起，激發了各方對合作與開放的無限渴望，並在合作與開放中創新發展。部分國家的保護主義政策可能會暫時阻礙貿易發展，但卻無法扼殺人們對合作與開放的渴望，因為這種渴望，是人性和社會進步的核心要素。