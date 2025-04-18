中越攜手為世界提供更多穩定性和正能量

4月15日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內國際會議中心同越共中央總書記蘇林、越南國家主席梁強共同會見中越人民大聯歡活動代表。這是活動前，習近平在蘇林、梁強陪同下，觀看中越建交75周年圖片展。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據人民日報報導，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、國家主席習近平於4月14日至15日對越南進行國事訪問。



兩黨兩國領導人就中越關係方向性、戰略性、全局性問題深入溝通，為中越關係繼往開來，朝著更高水平、更深層次發展作出戰略擘畫。



兩黨總書記共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本展示，涵蓋互聯互通、人工智能、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育等多個領域。雙方發表聯合聲明，宣布持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體。



中國社會科學院大學教授、越南問題專家潘金娥對人民網記者表示，習近平總書記、國家主席此次訪越意義重大。首先，此訪是今年中國元首外交的開篇之作，選擇越南作為第一個出訪國家，充分彰顯了中國對中越關係的高度重視。其次，今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。對越南而言，今年是越南共產黨成立95周年、越南建國80周年和南方解放50周年，同時也是世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這個特殊歷史節點上，此訪不僅體現了中國對周邊外交的重視，更彰顯了中國與全球南方國家團結合作的堅定立場。兩黨兩國近年來頻繁的高層互訪，發揮著政治引領和戰略導向作用，對於中越兩國間經貿合作、國防安全以及人文交流等領域產生正面溢出效應，推動各領域合作取得實質性成果。第三，今年是中國“十四五”規劃收官之年，是越南籌備越共十四大的關鍵年份，對於中越兩國發展都具有承前啟後的重要意義，有利於增進兩黨的政治互信和戰略共識、推動各具特色的社會主義現代化向前發展。



當前，世界百年變局加速演進，多重風險挑戰叠加。無論是中國還是越南，在發展的道路上都需要應對各種風險與挑戰。潘金娥表示，中越作為友好鄰居，同時作為社會主義國家，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。當前，兩國正在探索符合各自國情的社會主義道路和推進各自現代化的進程之中，和平、穩定、合作和發展成為兩國的共同需求。今後以中國發展新質生產力、越南發展新型生產力為契機，構建更加廣泛深入的全方位合作格局，共同應對國際格局變動帶來的衝擊。