邀請更多人加入“中文朋友圈”

圖為挪威民眾體驗中國書法。（圖片來源：中國日報） 中評社北京4月18日電／據人民日報報導，4月20日是第16個聯合國中文日。近年來，隨著中國文化影響力不斷提升，全球多地掀起“中文熱”，越來越多外國人開始學習中文、瞭解中國文化。在中文走向世界的過程中，海外華僑華人扮演著積極角色。他們發揮自身融通中外的優勢，在所在國開設中文課堂、展示中國文化、推動中外交流，讓越來越多外國人感受到中文以及中國文化的魅力。



近日，記者採訪美國、挪威、巴基斯坦等國從事中文教育的多名華僑華人，聽他們講述如何以中國文化吸引更多人加入“中文朋友圈”。



為稚嫩孩童打開中文世界的大門



2009年，一群華人女性在美國矽穀開啟了一次特別的“創業”——創辦啟明中文學校，為華僑華人下一代留住文化根脈。16年過去，這所矽穀地區規模最大的中文學校收穫了累累碩果。



“學校早期的學生已經大學畢業，走向不同地方，從事不同工作，而他們與中文以及中華文化的紐帶並未中斷。一些學生在大學期間自發創辦了中華文化俱樂部，還有很多學生利用大學暑假時間回到啟明擔任義工，為學弟學妹們開設內容豐富的興趣班。”啟明中文學校校長沈惠說到曾經教過的學生們，話語間滿是欣慰。



孩子們在成長，學校也在不斷發展。2018年，沈惠和同事們決定在原有的中文周末班和課後學校的基礎上，開辦全日制中英雙語幼兒園，將中文教育推廣至更低齡的孩子。“此前，我們招收的主要是5歲學前班至高中11年級的學生。經過近10年的教學探索，我們希望嘗試在孩子們更小的時候就為他們種下中文和中華文化的種子。”沈惠說，她和同事們將西方的教育理念與中國的傳統文化相結合，以遊戲體驗項目的形式為稚嫩的孩童們打開中文世界的大門。