特朗普與日代表談判　未即時關稅豁免

資料圖：日本首相石破茂指出，未來與美國的談判“不會輕鬆”。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京4月18日電／據香港文匯報報導，日本政府4月16日首度與美國政府進行關稅談判，但未能成功取得即時的關稅豁免。在日方貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮與美方會談後，日本首相石破茂指出，未來的談判“不會輕鬆”。



在會議開始前不久，美國總統特朗普突然宣布親自參與，直接與級別較低的日本談判代表會面。《日本經濟新聞》分析稱，這反映出美國急於在貿易談判中取得成果的焦慮情緒，因投資者紛紛拋售美國國債，市場壓力迫使特朗普盡快調整關稅策略。



傳要求日承擔美軍駐留經費



特朗普在會談後發文稱，“很榮幸剛與日本代表團會面，取得了重大進展！”赤澤則說，“我向特朗普轉達首相的想法，其中包含希望盡可能早日實現強化日美雙方經濟、全面性的雙贏協議。”他透露特朗普在會面中明確提出，與日本談判是美國“優先事項”。



報導指出，赤澤先與特朗普在白宮進行約50分鐘會談，之後又與美國財長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格裡爾進行約75分鐘磋商。在部長級會談中，赤澤表示已要求美方全面審視對等關稅、汽車關稅、鋼鋁關稅等措施。雙方一致同意在本月底前進行下一輪談判，並繼續進行工作層面談判。報導稱，日方要求下調或撤回關稅，特朗普則提出與國防相關要求，認為駐日美軍駐留經費只由美國單方面承擔並不公平。石破茂表示接下來的談判不會輕鬆，又指兩國之間立場仍存在分歧，他考慮在最適當時機訪美。