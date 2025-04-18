紅旗渠：太行山上的廉潔豐碑

黨員幹部在紅旗渠紀念館參觀學習。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月18日電／據中國紀檢監察報報導，太行山麓，一條蜿蜒的“人工天河”在絕壁間奔湧不息。20世紀60年代，十萬林縣（今林州）兒女用十年光陰在懸崖峭壁上鑿出了一條生命之渠，在太行石壁上鐫刻出一部廉潔史詩。在這裡，紅旗渠紀念館依山而建，紅褐色的建築與山岩融為一體，如同鑲嵌在太行絕壁上的歷史豐碑，用一件件展品詮釋著紅旗渠精神背後的優良作風。



“為了人民，重新安排林縣河山”



在紅旗渠紀念館展廳第一部分“千年旱魔，世代抗爭”展區，一個被取水繩磨出條條深溝的大井蓋，一條條磨痕直觀地訴說著林縣人吃水的艱難。缺水！為了生存，林縣人不得不翻山越嶺，遠道取水。據新中國成立初的數據統計，全縣550個行政村，307個村人畜吃水困難，其中跑2.5公里以外取水吃的有181個村，跑5公里以外取水吃的有94個村，跑5至10公里取水吃的有30個村，跑10至20公里取水吃的有2個村。



新中國成立之初的十年里，林縣人民在共產黨的帶領下治山治水成績突出，農田水利基礎設施日趨完善。正當林縣人民樂觀地以為已然完成“重新安排林縣河山”的目標，“看天吃飯”的歷史似乎馬上就要終結之時，1959年春天開始的大旱卻像無情的鞭子一樣打在幹部群眾的心上。



縣委會議室的燈光亮了一夜又一夜。縣委書記楊貴動情地說：“水就是林縣的一切！在林縣，就得為父老鄉親徹底解決缺水的問題。否則，就不是真正的共產黨人。”縣長李貴悲憤地發問：“老天爺，真要把林縣人逼上梁山嗎？”縣委書記處書記李運保發愁地問：“林縣哪裡還有水啊？”楊貴拍板：“光在會議室是找不出水源的。既然林縣境內沒有，那就邁開腿，到林縣周邊看看吧！”



1959年6月13日，縣委領導分三路風塵僕僕為林縣人民找水去了。楊貴等一路人去山西平順縣考察濁漳河，正是這次考察有了驚喜。濁漳河不僅水量充沛，沿途還不斷有較大的山泉水匯入，水量很大，水勢喜人。與當地幹部群眾瞭解情況後，楊貴的心情十分激動，認為從山西引濁漳河水完全可行。

