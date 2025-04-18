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上海舉行“潮湧東方　光啟未來”光影展演
http://www.CRNTT.com   2025-04-18 16:54:37


4月17日，人們在上海外灘拍攝對岸陸家嘴慶祝浦東開發開放35周年光影秀。（圖源：新華社）
　　中評社北京4月18日電／據新華社報導，為慶祝浦東開發開放35周年，“潮湧東方　光啟未來”主題光影展演於4月17日至20日舉行。展演分為“夢啟航”“騰飛路”“創未來”“耀東方”四大篇章，通過動態光影、音樂與視頻，打造沉浸式視聽盛宴，生動呈現浦東35年的發展歷程與輝煌成就。

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