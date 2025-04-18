中國三項文獻遺產新入選《世界記憶名錄》

4月17日在湖北省博物館拍攝的隨州曾侯乙編鐘。（圖源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，4月17日，聯合國教科文組織發布新聞公報，宣布將74項文獻遺產新列入其《世界記憶名錄》，其中包括中國組織申報的《隨州曾侯乙編鐘》《少林寺碑碣（566—1990）》以及中國與斯裡蘭卡聯合申報的鄭和遺存《布施錫蘭山佛寺碑（1409年2月15日）》。至此，中國共有18項文獻遺產入選《世界記憶名錄》。



聯合國教科文組織世界記憶項目關於文獻遺產的定義，是指對一個社群、一種文化、一個國家或整個人類具有重大和持久價值的單一文獻或一組文獻。



此前入選該項目的中國文獻珍品中，既有承載千年科舉文化的清代大金榜，也有刻錄商王占蔔的甲骨文原件；有記錄近代華僑移民史的銀信僑批，也留存著蘇州絲綢產業百年發展的技術圖譜。



此次進入名錄的隨州曾侯乙編鐘，目前陳列於湖北省博物館，被稱為世界第一部有聲“音樂教科書”。65件編鐘組成了一套完整的演奏樂器。編鐘刻有3755字銘文，以聲音和文字相互印證的方式，保存了2400多年前人類的音樂記憶。



少林寺碑碣（566－1990）現存499通，以石碑、塔、柱等為主要載體，尺寸大小與表現形式多元參差，呈現出1424年較為完整連貫的石刻歷史文獻序列，涉及政治、經濟、宗教、軍事、文化等多個方面。



布施錫蘭山佛寺碑是600餘年前由明代著名航海家鄭和下西洋時所立。石碑上記載鄭和船隊在此巡禮聖跡、布施香禮的碑文至今清晰可見。



世界記憶名錄屬於世界記憶項目。該項目由聯合國教科文組織於1992年發起，與世界遺產項目和非物質文化遺產項目並立為三大遺產類旗艦項目，旨在保護文獻遺產，防止集體遺忘。