雲南昆明：點亮中小學生的科學夢想

中評社北京4月18日電／據光明日報報導，4月15日至16日，中國宋慶齡基金會、國家自然科學基金委員會、昆明市委人才工作領導小組共同主辦“給孩子們的大師講堂”走進雲南活動。



圍繞“一片茶葉裡的新質生產力”“田野裡的‘黑科技’”“追尋光的能量”“呵護地球的生機和活力”4個主題，8位農業、新能源、生物多樣性領域科學家，分別走進昆明市第三中學、昆明市金康園小學、昆明市祿勸縣第一中學、昆明市祿勸縣民族小學，與3000餘名青少年面對面交流互動。



中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉介紹，為加強青少年科學教育，給孩子們的夢想插上科技的翅膀，中國宋慶齡基金會策劃推出“給孩子們的大師講堂”走進雲南活動：“希望同學們將聽到的科學故事、學到的科學知識和感悟到的科學家精神轉化為成長的動力和階梯，刻苦學習、努力成才，為實現高水平科技自立自強、建設世界科技強國貢獻力量。”



育種創新豐富基因庫、綠色智慧茶業提升效率品質、工藝升級打造優質茶品、功能研究挖掘健康價值……15日上午，在昆明市第三中學，浙江大學求是特聘學者、博士生導師王岳飛以《科技創新與中國茶產業發展》為題，為師生們破解茶葉“健康密碼”，講解如何用科學技術幫助傳統茶行業釋放強大生產動能。在專題講座中，安徽農業大學教授宛曉春向同學們系統介紹了茶葉的起源、傳播和營養保健功能。



15日下午，雲南大學教授胡鳳益以袁隆平院士的雜交水稻和他的“禾下乘涼夢”為引，介紹了自己和團隊研發育種的多年生水稻新品種。當聽到“這種新型水稻能省去每年的育秧插秧，讓農民伯伯少彎腰”的介紹時，教室裡響起了熱烈掌聲，孩子們的目光裡滿是期待。



雲南師範大學教授尚軼則化身“土豆俠”，以“小土豆大智慧”為題，與同學們分享了關於馬鈴薯的知識，介紹了一個小土豆引發的“科技革命”。



16日上午，中國科學院院士、浙江大學材料科學與工程學院教授楊德仁來到祿勸縣第一中學，為現場600名初中學生作當日首場講座。他向同學們介紹了太陽能與光伏發電的科學知識，展示了人類生活和航空航天領域太陽能光伏發電的應用場景。當這場名為“追尋光的能量”的專題講座結束後，學生們湧上來圍繞在院士身邊求教問題，熱情高漲。