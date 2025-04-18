“強國總師思政課”啟動

中評社北京4月18日電／據中國青年報報導，近日，“強國總師思政課”啟動儀式暨首場活動在清華大學舉行。中核集團首席科學家、“華龍一號”總設計師邢繼，以“核以報國 核以為家”為主題，向在場清華學生授課。



在國務院國資委宣傳工作局的指導下，國務院國資委新聞中心和中國青年報社聯合相關單位共同組織“強國總師思政課”主題活動，旨在推動習近平經濟思想、習近平文化思想進校園，豐富思政課內容，促進大學生瞭解國情社情，助力高校實習實踐活動。活動邀請各領域的頂尖專家學者走進各地高校，為學生們講述國家重大工程科技創新背後的故事，培養愛國情懷、創新精神和社會責任感。



課堂上，主講人邢繼介紹了我國核工業發展歷程，強調我國始終以安全為前提發展核事業，走出了一條中國特色核安全之路。邢繼還介紹了我國具有完整自主知識產權的百萬千瓦級先進三代壓水堆核電技術“華龍一號”，指出其滿足世界最高安全要求和最新技術標準，是中國核電走向世界的“國家名片”，在自主化、安全性等方面取得重大突破，充分體現了科研人員自主創新、攻堅克難、無私奉獻的精神。他表示，數字化智能化技術將為我國核電行業帶來前所未有的機遇。



接下來，“強國總師思政課”將邀請高校師生走進央企、走進超級工程，開展“一日總師體驗卡”活動，用“行走的青春”感受時代脈搏、樹立強國信心。同時，“強國總師思政課”將在重要節點組織“一線青年說”活動，線上線下結合，將學校小課堂與社會大課堂深度聯動，鼓勵引導廣大青年學子樹立科技報國理想，培養更多擔當民族復興重任的時代新人。