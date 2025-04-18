唐代壁畫系列展在台灣新竹開啟閉幕之作

中評社北京4月18日電／據新華社報導，一群身著絢麗華服的“使者”，自大唐盛世穿越而來，他們手中一段段展現唐代青春色彩的披帛，如牡丹盛開一般……在唐風唐韵的開場表演中，歷時6年的“盛世壁藏”系列唐代壁畫展在台灣新竹開啟閉幕之作。



17日，2025“盛世壁藏——唐代壁畫文化特展”第三場展覽在位於新竹的陽明交通大學光復校區開展。自2020年9月起，該系列展已在台北、金門、台東、屏東、嘉義、雲林、台中、新北等地舉辦。



“盛世壁藏”系列展由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、台灣中華翰維文化推廣協會等主辦，共分為三部曲。2020年展出的首部曲介紹了唐代盛世輝煌，2022年展出的二部曲描繪了唐人節慶與日常，2024年開展的三部曲特以“青春年華”全新視角切入，讓觀眾領略唐代壁畫中青春男女的生活。



台灣中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖代表兩岸主辦方致辭時說，在兩岸團隊的共同努力下，6年來通過18場展覽將唐代壁畫的美好內涵在台灣各地進行分享。這項展覽也是考古、文物保護及博物館專業人員共同努力的結果，還展出了壁畫發掘、修復、保護的相關紀錄片，希望通過展覽更好地推動文化遺產保護。



陽明交通大學人文藝術與社會學院院長陳一平表示，在這項唐代壁畫展覽中，既能找到中國傳統山水畫、花鳥畫的源頭，也能欣賞到中國藝術的線條之美，還展示出大唐飽滿的生命力。