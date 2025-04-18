中式奶茶“甜”到柬埔寨

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，32歲的柬埔寨人赫特·蘇傑沒想到，幾年前的一次中國之旅，竟讓他與這個國家結下不解之緣。



“3年前我去北京游玩，發現了一家名叫‘蜜雪冰城’的奶茶店。那裡的冰淇淋價格便宜，味道也很好，讓我念念不忘。”談起美食，赫特·蘇傑滔滔不絕，“後來，我又在很多地方見到了蜜雪冰城，就猜測這在中國應該是家不錯的企業。沒想到回到柬埔寨後，我發現蜜雪冰城正在招工。機會這麼快就來了！我立刻就去應聘了。”



如今，赫特·蘇傑已是蜜雪冰城柬埔寨運營公司的財務經理，公司裡有中國員工，也有柬埔寨員工。“很多中國員工在這裡學會了柬埔寨語，我也通過自學掌握了中文，大家平時交流其樂融融。”赫特·蘇傑說。



近年來，蜜雪冰城、冰淳茶飲等中國新式茶飲品牌紛紛入駐柬埔寨，受到當地消費者青睞。在柬埔寨，蜜雪冰城已開設近60家門店，其中首都金邊有30家。



蜜雪冰城在柬埔寨的合作商負責人高·瑟提亞說：“得益於有效的成本控制和優質的原料，柬埔寨人可以享受到物美價廉的飲品。”



金邊市310路，一家蜜雪冰城門店是不少茶飲愛好者的打卡地。每到下午，這裡常常圍滿了顧客，學生們放了學總愛來這裡，買杯檸檬水，或買一個“黑糖珍珠大聖代”。遇到“雪王”充氣玩偶，很多人還拿起手機合影。“生意紅火，目前柬埔寨營業中的門店全部實現盈利。”赫特·蘇傑介紹。



隨著中柬兩國合作交流的不斷深入，越來越多的中國企業像蜜雪冰城一樣在柬埔寨扎根發展，帶去更多消費選擇的同時，也促進了當地就業和產業發展。