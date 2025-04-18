廣西玉林農業學校建設園藝技術專業群

中評社北京4月18日電／據光明日報報導，隨著社會不斷進步，我國農業發展已從傳統農業向新型農業轉變，農業現代化發展成就顯著。廣西是全國規模最大的水果生產基地之一，全國重要的南菜北運、西菜東運基地和全國最大的秋冬菜基地之一，乘著鄉村振興戰略的東風，大力實施農業品牌強農行動。在此背景下，廣西玉林農業學校準確定位專業群人才培養目標，將農業新技術、新工藝、新規範等先進元素融入教學改革，科學、規範地構建涉農專業體系。



廣西玉林農業學校園藝技術專業利用大數據、人工智能技術，分析區域產業發展特性及產業人才需求、產業發展趨勢，面向產業鏈的關鍵節點，聚焦行業核心技術，明確對應的職業崗位群，全面分析“產業集群—產業鏈—技術鏈—人才鏈”的對接關係，得出科學合理的適應現代特色農業示範區建設的組群模式。聚焦特色農業示範區建設產業領域，以多專業融合的建設理念，打造“動態融合、漸進衍生”的涉農專業群，圍繞涉農專業“生產、加工、經營、管理、營銷”技術鏈，按照“專業基礎相通、技術領域相近、工作崗位相關、教學資源共享”原則，以農業生產專業為核心，漸進衍生開發周邊專業的涉農方向，配置農產品貯藏與加工、農村經濟綜合管理、旅遊服務與管理（觀光農業方向）、電子商務（農村電商方向）、農機設備與維修等專業，構建適應現代特色農業示範區發展的涉農專業群。



廣西玉林農業學校園藝技術專業群建設是職業院校服務鄉村振興的重要舉措。通過專業群建設，學生的專業知識和技能水平得到顯著提升，就業競爭力明顯增強。專業群教師積極參與企業技術研發和項目實施，為企業解決了許多實際問題，提高了企業的經濟效益和市場競爭力。未來，園藝技術專業群將繼續深化內涵建設、拓展服務領域、加強國際交流與合作，為鄉村振興和農業現代化發展作出更大貢獻。