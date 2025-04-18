湖北天門：茶聖故裡　茶香氤氳

中評社北京4月18日電／據光明日報報導，當下，位於湖北省天門市佛祖山腳下的陸泉生態茶園，一片生意盎然。清晨，茶農們背著背簍、挎著籃筐，靈巧地穿梭於青綠的茶樹間，手指翻飛，嫻熟地將一片片嫩芽采摘下來。這是茶園最忙碌的季節，平均每天有100多名茶農在田間忙碌。



“我們早上過來采茶，中午的時候將茶葉交給茶園負責人。”茶農董朝陽告訴記者，自3月15日以來，除了雨天，她每天都會來茶園采茶，采摘3到5斤的茶葉，一天起碼要賺200多元。



陸泉生態茶園種植茶葉面積500餘畝，可產茶葉近8萬斤，目前是天門面積最大的茶葉種植基地。近兩年，茶園大力發展茶旅融合，推出休閑一日游活動，設置了多處打卡點。遊客們在體驗采茶的同時，還可穿上漢服，在遊客中心身臨其境體驗制茶煎茶過程，豐富游玩體驗。



“不少外國愛茶之人也到茶園游玩，去年，我們就接待了20多個國家的200多名外國友人。”茶園負責人張芬介紹。



近些年，天門以茶為媒、以茶促旅、以茶興業，優化茶產業布局，出台政策支持茶產業發展。截至目前，天門茶葉種植面積達1800畝，年產量400餘噸，所產“季兒茶”“陸羽竟陵紅”“竟陵陸子餅”等茶葉品牌多次榮獲武漢茶博會金獎。



唐開元年間，茶聖陸羽生於古竟陵西湖之濱（今天門轄區內）。一生嗜茶的陸羽遍歷長江及淮河流域各地，中年完成世界上第一部茶葉專著《茶經》。



天門人有多愛陸羽？從陸羽大道、陸羽廣場、陸羽故園、陸羽酒店等以“陸羽”命名的道路、公園、酒店可見一斑。為紀念陸羽，天門還特地在陸羽故園建起一座茶經樓，傳頌他與茶為伴的傳奇一生。