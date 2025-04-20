中評好書：研究台灣本土文化的一部力作

《台灣布袋戲影視傳播研究》，作者沈毅玲，中國評論學術出版社2025年3月初版 中評社廣州4月20日電（記者 韋民）日前，由閩南師範大學新聞與傳播學院教授、福建省閩南文化研究會理事、廈門大學傳播學博士沈毅玲撰寫的《台灣布袋戲影視傳播研究》一書於今年三月由中國評論學術出版社出版後，獲得福建省社科機構、廈門大學、閩南師範大學和一眾讀者的好評。



作者沈毅玲教授長期致力於閩台文化傳播及跨文化傳播研究，特別關注閩台地方文化現代傳播的創新與拓展問題，主持國家社科基金、省部級社科項目、市廳級社科項目十餘項。新近出版的這部《台灣布袋戲影視傳播研究》是國家社科基金藝術學項目的成果。在當下，研究傳統藝術的傳承與創新，探索激發全民族文化創新創造活力，是推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的題中之義。



作者全面梳理了二十世紀五十年代以來台灣布袋戲影視傳播進程，對各階段影視布袋戲發展的特徵進行提煉總結，並探討不同階段台灣布袋戲影視發展的外部促發因子與內在激發動力。



作者不僅對布袋戲影視作品做了內容分析，還選擇了媒體視角及受眾視角觀察台灣布袋戲影視傳播，以框架理論及受眾接受理論為基礎，進行量化研究，交叉印證並更加客觀地呈現布袋戲影視傳播效果，這也是對傳統文化研究量化不足的改變。



作者著眼台灣布袋戲影視傳播效果，分析台灣布袋戲影視傳播手段與策略的得失利弊。同時，以文化創意產業的相關理論對台灣布袋戲發展現狀加以分析，總結其未來發展的阻礙性因素，以此為借鑒，進而探討我國傳統藝術未來發展與傳播的應對策略。



從研究價值看，台灣傳統戲曲表演與大陸，特別是閩南地區的傳統戲曲有極為深遠淵源。因此，台灣傳統戲曲的現代轉型所積累的經驗與面臨的困境對大陸的傳統表演藝術而言，有重要的借鑒意義。此外，布袋戲文化在台灣社會文化發展過程中一直扮演著重要的角色，研究台灣布袋戲是瞭解台灣本土文化，特別是台灣庶民文化的重要途徑。在瞭解台灣布袋戲文化的現代變遷方面，不僅兩岸文化共通性能夠得到強化，更是有助於大陸民眾認識到台灣民眾文化認知的變化。在求同存異的文化共識下，兩岸民眾能夠更有成效地交流，並實現兩岸經濟、文化的共同繁榮與發展。



台灣地區的文化藝術也是中華文化的重要組成部分，兩岸在文化領域的交流合作，共同豐富了中華文化的內涵，展現了中華民族的文化自信。這是作者沈毅玲教授這部新著帶給我們的最大啟示。

