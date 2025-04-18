台灣青年到武陟賞黃河、尋飛龍

武陟縣黃河龍獅非遺傳承基地負責人楊飛龍和他的夥伴亮相開場節目《如意舞步》。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月18日電／據中國台灣網報導，近日，台灣青年鄭雅琪慕名走進“黃河文化之鄉”——河南省焦作市武陟縣，開啟了一場尋“龍”之旅。



“這‘飛龍’也太帥了吧！”在武陟的黃河岸邊，鄭雅琪瞬間被“飛龍少年”——武陟縣“黃河飛龍”青年傳承人楊超棟“圈粉”，只見9.5米長的“飛龍”在空中盤旋游走、變幻翻騰，鄭雅琪迫不及待地上去揮動甩杆，親身體驗了一番，直呼：“黃河飛龍也太有意思了吧！”



“身為華夏兒女，怎麼能沒有看過黃河呢！”鄭雅琪深情地表示：“衹有親自來過，才能更加深切地感受到黃河的雄渾氣魄”。“黃河飛龍”青年傳承人楊超棟也真誠地向台灣朋友發出邀請，歡迎來“黃河文化之鄉”打卡，賞黃河的壯闊，尋翻騰的“飛龍”，守護共同的文化根脈。



武陟縣位於河南省西北部，地處黃河中下游分界處，這裡歷央悠久、文化底蘊深厚，是全國唯一的“黃河文化之鄉”。蛇年春晚上，武陟縣黃河龍獅非遺傳承基地負責人楊飛龍和他的夥伴亮相開場節目《如意舞步》，團隊9個人在舞台上舞動了十幾米長的彩色“飛龍”，給觀眾帶來了一場震撼的視覺盛宴。