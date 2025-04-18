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川外大學生演繹話劇《青山見》
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2025-04-18 16:56:41
4月16日，在重慶市沙坪壩區文化館，演員表演話劇《青山見》。（圖源：新華社）
中評社北京4月18日電／據新華社報導，4月16日，由四川外國語大學商務英語學院與重慶市沙坪壩區文化館聯合打造的紅色主題話劇《青山見》在沙坪壩區文化館精彩上演。《青山見》以1940年的重慶為背景，通過時空並置的敘事手法，展現了硝煙下的人性覺醒與信仰抉擇，為觀眾帶來一場震撼心靈的藝術盛宴。據悉，話劇《青山見》的編劇、導演、演員均為四川外國語大學學生。
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