浙港牽手共拓合作新機遇

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，由香港貿易發展局（香港貿發局）、香港特別行政區政府及寧波市人民政府主辦的投資香港推介大會—浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇將於4月25日在寧波舉行。



今年恰逢甬港經濟合作論壇舉辦二十屆之際，這次推介大會以“香港通道 聯動浙港 相聚寧波 共拓機遇”為題，邀請來自金融、供應鏈、創新科技及專業服務等領域的商界領袖，與浙江省的工商界代表分享香港的營商優勢，促進浙港、甬港合作，助力企業借助香港國際平台開拓發展新機遇。



大會設置互動討論及提問環節，多位香港相關機構的重量級嘉賓將就金融、創新科技、供應鏈等領域，分享寧波及香港獨特的地位和優勢 ，探討促進兩地優勢互補、共創繁榮。



大會將於下午舉行三場專題對接會，就赴港上市、助力創科企業出海，及跨國供應鏈管理等議題，聚集香港及浙江的機構及企業，精準探討合作交流。



同時，現場將設咨詢活動，由香港貿發局、投資推廣署及入境事務處設立展台，現場解答與會者有關投資香港和在港營商的查詢。



去年11月，香港貿發局及香港特區政府在第七屆中國國際進口博覽會期間，在上海舉辦投資香港推介大會，向上海企業宣傳香港作為聯通國內國際市場的重要通道功能，反應熱烈，吸引超500人參會。