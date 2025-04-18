債務化解不實：地方政府新增隱性債務被問責

中評社北京4月18日電／據新華社報導，為進一步嚴肅財經紀律，發揮警示教育作用，財政部4月18日公開曝光了6起已完成問責的隱性債務典型案例。



近年來，財政部把防風險、推動財政可持續發展擺在突出位置，出台了一系列政策措施，不斷健全完善地方政府法定債務管理，積極穩妥化解地方政府隱性債務風險。但一些地區新增隱性債務、少報漏報隱性債務、不實化債等違法違規行為仍時有發生，影響了隱性債務風險防範化解工作成效。



違規捆綁包裝PPP項目、債務化解不實……財政部當日在網站公開通報了這些典型案例。具體來看：



一是內蒙古自治區呼倫貝爾市通過違規捆綁包裝政府和社會資本合作模式項目及向房地產開發企業借款新增隱性債務6.88億元，時任呼倫貝爾市委常委、常務副市長陳某，海拉爾區副區長王某某等相關責任人被問責；



二是吉林省四平市隱性債務化解不實2.85億元，時任四平市委常委、常務副市長陳某，市財政局局長郭某某等相關責任人被問責；



三是黑龍江省佳木斯市承諾社會資本方最低收益回報、固定收益率和回購社會資本方投資本息等新增隱性債務15.73億元，時任佳木斯市委副書記、市長叢某，副市長王某某等相關責任人被問責；



四是河南省開封市杞縣五裡河鎮通過國有企業墊付資金建設樓堂館所新增隱性債務953.1萬元，時任杞縣政協副主席、五裡河金三角片區改造項目指揮部副指揮長粟某某，杞縣五裡河鎮黨委書記馬某某等相關責任人被問責；



五是雲南省昆明市富民縣通過所屬國有企業籌集資金建設樓堂館所新增隱性債務1.69億元，時任富民縣委書記李某某、縣長周某某等相關責任人被問責；

