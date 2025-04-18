聽，廣交會上外貿“新”脈動

中評社北京4月18日電／據新華社報導，暮春時節，“花城”廣州草木芳菲，第137屆廣交會正在此舉辦。作為中國外貿的“風向標”和“晴雨表”，本屆廣交會參展企業約3.1萬家、其中出口展參展企業首次突破3萬家，吸引超20萬名境外採購商預註冊。在國際貿易形勢風高浪急的當下，廣交會中海量參展商與採購商的雙向奔赴充分折射出中國外貿的韌性和信心。



中國對外貿易中心副主任張思洪介紹，本屆廣交會首次在第一期增設服務機器人專區，集中展示我國人工智能發展最新成果。首次新設集成房屋專區，繼續設立智慧生活、智慧物流與倉儲設備、數字化工廠及智能製造生產線，風能、氫能及其他新能源產品，智慧出行相關技術產品等多個新興產業相關題材的專區。



“能聽會說會思考”的人形機器人小麥、現場展示重塑醫療手術奧秘的手術機器人、全球首發的工業內窺鏡和掃描儀……記者在現場看到，本屆廣交會上高科技產品琳琅滿目，不少中外客商正在服務機器人專區的展台咨詢洽談，“智能化”已成為廣交會的一大特色。



中國宏觀經濟研究院研究員張燕生在採訪中表示，廣交會是一個窗口，是一個平台，是一個引擎。“由於中國有終端的優勢、有聯結的優勢、有應用場景的優勢、有產業化和工程化的優勢、有大市場的優勢，我個人看到了目前中國在人形機器人、服務型機器人這個方面發展得非常快，特別抓人眼球，特別給人以信心和希望，特別給人期待。這些產品今後的發展會進入到我們的生活。”張燕生說。



首次設立的服務機器人專區成為本屆廣交會上的亮點，共吸引相關優質企業46家參展。許多境外採購商高舉手機，拍攝機器狗、工業外骨骼裝備、自動巡航機器人、咖啡機器人等畫面，不時發出驚嘆。



作為首次參展的“新面孔”，杭州太希智能科技有限公司創始人梁林超對自己的產品頗有信心。公司生產的外骨骼機器人正逐漸應用到物流搬運、登山助力、工業製造、醫療康復等領域。

