共同奏響建設馬中命運共同體的新樂章

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，應馬來西亞最高元首易蔔拉欣邀請，中國國家主席習近平於4月15日起對馬來西亞進行國事訪問。馬來西亞是首個與中國建交的東盟成員國。建交以來，馬中始終友好相處、守望相助，樹立了國與國相互成就、合作共贏的典範。2013年，習近平主席對馬來西亞進行國事訪問期間，馬中關係提升為全面戰略夥伴關係，雙邊關係步入快車道。2023年，習近平主席同馬來西亞總理安瓦爾就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期馬中關係發展指明了方向。



2024年，馬中雙邊貿易額達到2120.4億美元，同比增長11.4%，中國連續16年成為馬來西亞最大貿易夥伴。去年，首批馬來西亞鮮食榴蓮進入中國市場，為馬來西亞農產品拓寬了銷路。長城汽車、比亞迪、吉利等中國汽車品牌加快在馬來西亞發展，推動當地汽車產業鏈不斷完善，助力馬來西亞工業化進程。中國同馬來西亞在數字經濟、綠色發展、新能源等領域持續挖掘新的合作增長點，推動兩國合作向縱深發展。



馬中持續推進高質量共建“一帶一路”，為馬來西亞帶來廣闊發展機遇。馬中開創“兩國雙園”國際產業合作模式，以優勢互補深化產能合作。目前，馬中關丹產業園累計工業產值超過1000億元人民幣，帶動關丹港年新增吞吐量超過1000萬噸，為高質量共建“一帶一路”在馬來西亞的持續推進注入動力。多個馬中合作項目在馬來西亞落地，這符合馬來西亞追求可持續發展的願望和重點方向，也與聯合國2030年可持續發展議程相一致。



中國致力於與周邊國家建立睦鄰友好關係，營造共同發展的和平環境。中國與東盟關係是多邊合作和區域經濟一體化的成功範例，也是中國周邊外交的標誌性成果。中國發展帶來的共同繁榮將進一步鞏固和平，有望為建立互信鋪平道路，而互信對於應對影響區域內的共同挑戰至關重要。



馬來西亞同中國隔海相望，兩國友誼傳承千年。在新的歷史起點，共建“一帶一路”合作持續推進，為兩國關係向前發展提供了源源不斷的動力，雙方共同奏響建設馬中命運共同體的新樂章。