專家解讀電動自行車新國標

中評社北京4月18日電／據新華社報導，4月18日，“中國消費品質量安全提升系列行動2025”在京啟動。會上，中國消費品質量安全促進會與中汽研汽車檢驗中心（天津）有限公司、中國家用電器研究院、中國電子技術標準化研究院、中國電子科技集團公司第三研究所等4家國家級檢測機構聯合發布《2025消費品行業系列研究報告》。



會上由中國電子技術標準化研究院發布的《2025消費品行業系列研究報告-電動自行車新國標解讀》顯示，我國電動自行車社會保有量達3.5億輛，2023年規模以上企業累計生產電動自行車4228萬輛。專家表示，電動自行車新國標的發布，將降低火災事故隱患和危害，減少交通事故風險，有效防範非法改裝，提升車輛整體安全性能，更好滿足消費者日常使用需求。



電動自行車已成為群眾短途出行的重要交通工具。然而，電動自行車行業還存在著產業集中度不高、企業創新研發能力弱、質量保障能力不足等問題，與人民群眾美好生活需要存在差距。2024年，國務院常務會議部署推動電動自行車安全隱患全鏈條整治工作，提出要注重系統治理，強化標準引領和監管執法，全面提升電動自行車行業各環節安全水平。2024年12月底，新修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024）正式發布。



標準主要起草人、中國電子技術標準化研究院高級工程師劉雲柱在宣貫和解讀時表示，新國標在電動自行車整車質量、腳踏騎行功能、電動機功率限值、防火阻燃、塑料占比、北斗定位、通信和動態安全監測、防篡改、企業質量保證能力和產品一致性等方面均有較大完善和提升。



另據瞭解，為進一步完善電動自行車行業標準體系，針對鋰離子蓄電池、充電器等關鍵核心部件制定強制性國家標準。2024年發布了GB 43854—2024《電動自行車用鋰離子電池安全技術規範》，GB 42296—2022《電動自行車用充電器安全技術要求》（第1號修改單）、GB 42295—2022《電動自行車電氣安全要求》（第1號修改單）。