第二屆兩岸青年“緣”文化交流在淮安舉行

青春相約，淮台同行。4月11日-15日，第二屆兩岸青年“緣”文化交流活動在淮安舉行。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月18日電／據中國台灣網、淮安市台辦聯合報導，青春相約，淮台同行。4月11日－15日，第二屆兩岸青年“緣”文化交流活動在淮安舉行。來自台灣玄奘大學、東吳大學的師生代表，分別與淮陰師範學院、淮陰工學院、炎黃職業技術學院的師生代表開展聯誼活動，持續拓展兩岸青年交流的深度和廣度，推進情感的溝通和融合，在輕鬆歡快的氛圍中感受中華優秀傳統文化的獨特魅力。



12日，“兩岸同源，茶香同韵”兩岸大學生中華茶文化交流活動在淮陰師範學院舉辦。國家一級茶藝師孫潔以茶的起源為引，剖析了中華茶文化在歷史長河中的演變軌跡，傳遞中華茶文化的“和、靜、怡、真”精神，現場展示從溫杯、投茶、注水到出湯的泡茶技巧，讓兩岸師生深切感受到茶文化跨越千年的深厚底蘊與獨特魅力。



14日，兩岸師生烘焙DIY聯誼活動在炎黃職業技術學院舉辦。專業烘焙老師現場講解紙杯蛋糕製作的步驟與技巧，兩岸師生分組動手製作了紙杯蛋糕，發揮創意自由裝飾，體驗烘焙樂趣，展示烘焙成品，分享製作心得。



在幾天的交流中，兩岸師生碰撞火花，共話夢想，在互幫互助的合作中促進理解，共同成長。玄奘大學的陳昭志老師鼓勵同學們積極參與交換項目，增進兩岸青年之間的互相瞭解。台灣學生紛紛表示，通過此次交流活動，參觀了歷史古跡，品嘗了當地美食，瞭解了城市文化，結下了深厚友誼，留下了美好回憶，一定會將難忘的經歷與家人和朋友分享。希望今後兩岸青年進一步加強聯繫，交流互動，增進友誼，共同發展。



在淮期間，台灣師生代表還先後參觀了淮安大運河文化帶海峽兩岸交流基地（里運河文化長廊清江浦景區、漕運博物館、淮安府署、吳承恩故居、河下古鎮）、西游樂園、漣水博物館、華夏雲錦生產基地等處，沉浸式體驗運河文化、美食文化、西游文化、非遺文化等淮安特色文化。