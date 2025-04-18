湖北聯通三項目入圍萬兆光網試點名單

中評社北京4月18日電／據新華社報導，近期工業與信息化部發布了《關於公布萬兆光網試點入圍名單的通知》，湖北聯通3個項目成功入圍，標誌著湖北聯通成為推動網絡向超高速、大容量、智能化升級演進的先鋒者。



萬兆工廠，打造製造業新形態



鄂州葛店電廠是湖北省裝機規模最大的火電廠之一，總裝機容量達到180萬千瓦，位於湖北省電力負荷中心。鄂州聯通將與鄂州電廠聯合打造萬兆光網工廠，實現大並發、大容量的業界領先網絡能力；第7代無線局域網覆蓋廠房、車間等區域，實現基於萬兆光網連接的多類型接入終端應用，連接綜合水泵房、新燃運樓匯聚、調度室、化水樓、網控樓等重要生產節點，實現生產設備的實時監控和故障預警、智能巡檢機器人的數據回傳，提供辦公自動化和數據共享、高清視頻會議系統互聯，完成高清視頻監控全覆蓋和安防聯動報警等應用場景的萬兆光網試點。



萬兆園區，引領智慧園區新模式



恩施州利川經濟開發區循環數字經濟產業園是一個綜合性產業園區，涉及多個行業的50多家企業，有工信部專精特新“小巨人”企業1家、省級信息化和工業化融合示範企業5家、“科小”企業30家。恩施聯通將在園區內部署50G PON萬兆光網，通過FTTH/FTTO技術為生產、辦公、安防、倉儲、物流等典型場景提供萬兆接入、Wi-Fi7無線覆蓋，探索工業機器人實時協同、數字孿生工廠數據同步、無人車AGV集群調度等新型技術驗證，為智慧園區的“網絡+應用”生態提供無縫接入能力。



赤壁市維達力產業園是業界領先的表層玻璃製造企業所在地，年產值超50億元，園區員工6千餘人，數十條生產線涉及切、磨、拋、洗、鍍、印、刻七大工藝流程。咸寧聯通將通過50G PON接入端口覆蓋園區內生產、辦公、宿舍等區域，第七代無線局域網絡覆蓋高密度辦公、物流倉儲、生產廠房等典型應用場景，探索萬兆光網與人工智能技術融合應用，開展通感一體、園區安防等新型技術驗證，創新打造生產製造、園區服務等多維度智能化應用場景。

