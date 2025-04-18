複雜工作簡單點 AI重構政企智能協同方式

中評社北京4月18日電／據科技日報報導，當前，全球正經歷一場由人工智能驅動的生產力革命。從ChatGPT掀起的大模型浪潮，到DeepSeek帶來的顛覆式創新，再到智能體（Agent）技術重塑人機協作模式，AI正在從“技術奇觀”快速走向“產業落地”。



4月17日，360集團舉行“AI重構協同方式 讓複雜工作簡單點”品牌升級發布會。360旗下智能業務協同平台“360織語”全新升級為“360智語”，以智能體為全新引擎，通過“兩個底座+五大能力”的產品體系，將大模型能力系統化注入業務協同全場景，為大型組織提供AI應用解決方案。



360數智化集團產品總監廖百成介紹，“兩個底座+五大能力”的產品架構打通了AI在政企應用落地的關鍵環節。人工智能服務底座對大模型提供建設、訓練、評估、調度等全生命周期管理，保證交付用戶的模型更“專業”；通信連接底座則將消息、應用、門戶、會議、文檔等協作功能統一歸集，構建智能協同交互的“超級入口”。



聚焦業務協同的數智化重構，360智語以智能體作為核心驅動能力，與業務集成、應用生成、事項協作、安全保密能力模塊“聯動”，不僅打通企業的流程、組織、系統，更可進一步進行跨系統、跨組織的智能協作，並最終應用於各行各業的業務場景，形成行業專屬的平台解決方案。



“AI為政府和企業提供了比互聯網更大的機會，也將為政企的業務協同帶來顛覆性的革新。”360集團高級副總裁、數智化集團CEO殷宇輝介紹說，在推動政企大模型應用落地的過程中，360通過行業實踐，不僅形成了政企AI轉型的一套方法論，更打造出了集“建-人工智能計算底座、練-大模型訓練和開發中心、用-AI與業務結合的服務中心、高安全保障”於一體的大模型應用服務體系。這也為360智語的全面升級提供了充分的技術和能力準備。



在殷宇輝看來，政企協同從數字化向智能化發展過程中，大模型並不能取代IT系統。基於此，“360智語”立足政企複雜協作需求，以AI全面賦能、推動協同方式實現智能化躍遷，助力政企用戶以正確安全的方式引入大模型，幫助各行各業用AI改造業務流程，讓AI真正成為生產要素。



會上還發布了“360智語”超級智能助理——智小語。作為“第三屏”助理，智小語可深度結合業務場景按需定制，通過它用戶能夠語音指揮智能體幹活。