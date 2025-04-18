百名台灣旅行商走進武夷山　簽訂合作協議

百名台灣旅行商走進武夷山活動舉行。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月18日電／據中國台灣網報導，近日，由武夷山市文體旅局主辦，台灣海峽兩岸旅行發展協會、台灣華夏兩岸經濟文化交流協會等多家台灣協會組織的近百名台灣旅行商走進武夷山。



活動期間，台灣旅行商重點就武夷山國家公園探秘、采茶制茶體驗、朱子文化研學，以及月映武夷、飛越福建、傳奇武夷等新項目新業態開展踩線活動。在推介會上，武夷山市旅遊協會和台灣海峽兩岸旅行發展協會簽訂《2025年“萬名台胞游大武夷”框架協議》；武夷山市旅行社協會與台灣海峽兩岸旅行發展協會簽訂《武夷山茶文旅台北推廣中心合作運營框架協議》；福建武夷山和台灣阿里山簽訂《武夷山－阿里山旅遊合作框架協議》，各方將在客源互送、宣傳推廣、綠色保護、森林研學等多方面開展交流合作。



武夷山作為世界烏龍茶和紅茶的發源地，與台灣烏龍茶之間有著深厚的淵源。20年前（2005年），武夷山與阿里山開啟“兩山合作”探索，並持續為兩地文旅交流合作帶來新機遇。近年來，兩地以茶為媒，持續拓展武夷山、阿里山協作交流機制，在雙方的共同努力下，成功籌辦了茶博會、朱子文化交流、兩岸青年打卡季等系列活動。2024年12月17日，應台灣旅行商業同業公會總會邀請，武夷山參訪團還走進台灣，在台北精心舉辦武夷山文旅茶聯誼會。



此次活動中，阿里山同胞送來了當地特有紅檜木材質的毛筆木雕，喻義“思母樹”的紅檜木，放置於武夷山市博物館大廳，表達兩地共同執筆書寫20周年交往情誼，續寫交流新篇章。武夷山回贈當地獨有的“武夷根抱石”，寓意根石緊密相依，兩山情誼親密無間。武夷山並在博物館設置兩山20周年圖片展，展示兩地交流大事記。一幅幅畫面，展示了兩地深厚情感。