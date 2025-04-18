美團鄉村兒童操場助力“愛心”回報家鄉

中評社北京4月18日電／據新華網報導，4月15日，陝西省銅川市耀州區小丘鎮中心幼兒園的小朋友們在操場上練習陝西特色傳統舞蹈安塞腰鼓。這座嶄新的操場，正是3月份剛剛鋪設好的全國第3000座美團鄉村兒童操場。



美團鄉村兒童操場公益計劃由美團與壹基金等聯合發起，旨在為欠發達地區的鄉村兒童鋪設多功能操場。截至2025年3月底，在149.5萬家公益商家、109.6萬名愛心網友的共同支持下，已累計建成3115座。此外，該計劃已開展56場教師培訓，3400餘位鄉村幼兒園老師參與。



位於小丘鎮中心幼兒園的第3000座美團鄉村兒童操場，孩子們一起玩彩虹傘遊戲



軟硬件結合，助推鄉村教育新模式



為進一步助力陝西鄉村教育發展，4月17日，共青團陝西省委與美團簽署戰略合作協議，攜手公益商家、愛心網友，繼續向陝西捐建100座鄉村兒童操場。



通過美團鄉村兒童操場這個載體，捐建操場的公益商家、愛心網友，以及幼兒園運營方、教師為了鄉村教育聚集在一起，讓更多鄉村兒童擁有更好的強身健體、學習知識的機會。



環保角學習垃圾分類，斑馬線旁上交通規則課……在陝西省漢中市西鄉縣駱家壩鎮中心幼兒園，00後返鄉教師郭欣正規劃給學齡前孩子的操場新課程。



郭欣表示：“操場的到來和更豐富的玩教具配備，讓集體遊戲得以開展。原本是班裡‘小透明’的甜甜，也通過新操場的舞台收穫了自信。”



用輪胎製作“中國龍”、竹竿搭建“高蹺”、將消防知識融入趣味足球遊戲……結合新操場的功能分區，鄉村教師的教育創新實踐正在全國的美團鄉村兒童操場湧現。

