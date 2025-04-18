中科星圖：加速布局商業航天全鏈條

中評社北京4月18日電／據新華網報導，在可以預見的未來，低空空域將呈現前所未有的繁忙景象：無人機運送的快遞掠過樓宇間隙，空中觀光飛行器穿梭於城市天際線，應急救援直升機精準降落在數字網格劃定的安全區……這種“空地”立體經濟模式也必然會推動城市空間進行顛覆性重構。在這場由政策驅動的空天產業變革中，中科星圖以“向天補強、向空發展、空天一體、以雲為本”的戰略眼光，率先為低空經濟基礎設施發展貢獻智慧。



4月16日，“融媒聚勢·數智賦能——中科星圖商業航天與低空經濟媒體交流日”主題活動在京舉辦。活動上，中科星圖董事長許光鑾表示，希望中國空天科技的硬核力量被更多人感知，讓空天信息產業重塑未來生產生活的美好圖景被更多人期待。



中科星圖商業航天與低空經濟媒體交流日主題活動



“低空經濟的本質是算力經濟。”中科星圖副總裁林喬木指出，當飛行器密度呈指數級增長，傳統空域管理模式面臨算力不足、數據割裂、響應延遲等核心挑戰。對此，研發團隊提出“以天強空、以算制空”的解決方案，即通過天基衛星星座實時感知電磁環境、氣象變化，依托數字地球超級計算機的海量數據處理能力，構建起“星圖低空雲”智能操作系統。



據瞭解，該平台將城市低空空域細分為三維網格單元。如同給空中交通安裝“數字紅綠燈”，實時監測飛行流量，動態調整航線規劃，提升空域資源利用率。並通過星圖低空雲V1.0驗證了數字空域管理能力，包括空域構建、飛行服務等。



除了技術突破，中科星圖更著眼於生態構建。其“1＋2＋N＋M”低空戰略，即構建一朵“星圖低空雲”，建設兩個低空試驗場，打造N個區域示範，挖掘M個行業場景，為其低空業務戰略邁向更高質量築牢根基。



“低空經濟帶來的不僅是交通工具升級，更是城市空間治理範式的變革。”企業相關負責人透露，通過打造空基能力與數字孿生融合的立體化服務體系，形成城市級“空中DNA”，中科星圖將為農業、交通、應急等領域提供高效、智能的解決方案。

