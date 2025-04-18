仿生視覺技術或將加快助力機器人產業化落地

中評社北京4月18日電／據新華網消息，近日，“仿生視覺產業與投資研討會”在上海科學會堂舉行。圍繞“仿生視覺與機器人產業化落地”主題，展開深入探討。



近年來，智能機器人產業取得迅猛進展。高工機器人產業研究所（GGII）4月10日發布的《2025年人形機器人產業發展藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》）預測，2025年全球人形機器人市場銷量有望達到1.24萬台，市場規模63.39億元；到2035年，全球人形機器人市場銷量將超過500萬台，市場規模將超過4000億元。



“仿生視覺技術，能夠加快機器人的產業化落地，全面走入社會生產、生活的各個場景。”國內仿生視覺專家、仿生視覺控制系統原理髮明人、上海大學仿生視覺與類腦智能研究所所長張曉林說。



據悉，仿生眼技術，即模仿生物視覺系統的人工智能視覺感知技術，是包含腦幹、小腦、大腦功能的完整智能仿生系統。與激光雷達、TOF和固定雙目等現有技術相比，仿生眼擁有更加精確的識別、判斷能力，同時能夠主動觀察、注視目標物體及細節部位，是人工智能走向自主意識的關鍵要素。



張曉林表示，仿生技術的可動雙眼設計，使攝像機的應用變得更加多樣化，其動態特性具備防抖和跟蹤的能力，能夠根據需要切換視角，觀察任何想要觀察的地方。簡言之，仿生眼技術讓機器人‘看’得更清、反應也更加敏捷、精準和細膩，而這些都是智能機器人實現產業化的突破口。



裝配仿生眼的機器人可精確追蹤指定目標



據瞭解，仿生視覺研究因其跨多學科、結構複雜精密等特點，產業化進程一直較為緩慢。但隨著成果的不斷積累，尤其是近年來信息技術和產業的進步，仿生眼產業化的條件日趨成熟。據GGII《藍皮書》預計，2025年有望成為人形機器人真正落地的“元年”，人形機器人將率先在商用服務、生產製造、巡檢等多個To B下游結構化場景實現落地應用；預計到2030年，面向To C場景的人形機器人有望迎來落地。