北京嚴查大數據殺熟等五種網絡銷售違法行為

中評社北京4月18日電／據新華網消息，北京市市場監管局在17日召開的北京市重點平台企業工作指導會上，發布了關於規範網絡銷售、直播帶貨領域不合理經營行為的若干措施。按照若干措施，北京將嚴查虛假宣傳、價格違法、大數據殺熟和強制搭售、售賣假冒偽劣產品以及食品安全違法等五種違法行為。



若干措施明確，北京將嚴查網絡銷售、直播帶貨領域虛假宣傳、虛假廣告、“貨不對板”等行為；依法查處不明碼標價、價格欺詐等價格違法行為；治理網絡銷售、直播帶貨領域通過算法進行大數據“殺熟”等違法違規行為，禁止平台經營者借助技術手段，強制或誘導平台內經營者、消費者對相關平台規則表示同意，禁止默認勾選、捆綁銷售等變相強制消費者交易的違規手段；重點針對網絡銷售、直播帶貨領域以假充真、以次充好、虛假標注等假冒偽劣突出問題，加大打擊治理力度；加強網絡銷售食品安全問題信息監測通報和處置，強化行刑銜接，依法打擊違法犯罪行為等。



近年來，北京市市場監管部門在北京市範圍內聚焦百姓關注度高，交易活躍，問題集中的酒類、化妝品、保健食品、服裝鞋帽、醫美、教育培訓等民生領域，部署開展查辦直播帶貨類案件。



北京市市場監管局相關負責人表示，北京市市場監管部門高度關注“大數據殺熟”相關問題，聯合北京市網信辦等部門對京東等重點平台企業開展算法檢查，督促平台企業提高算法透明度，優化算法規則，並加強對平台企業的常態化合規指導，針對輿情熱點進行“一事一議”約談整改。接下來將進一步加大相關違法行為的監測力度，深入發掘投訴舉報線索，對利用數據優勢侵害消費者權益的行為，發現一起嚴查一起。

