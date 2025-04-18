台灣青年為西雙版納傣歷新年節點贊

中評社北京4月18日電／據中國台灣網報導，4月12日至16日，在西雙版納傣族自治州舉州歡慶傣歷1387年新年節之際，20餘名台灣青年沿著中老鐵路一路向南，到瀾滄江畔與來自全國的各族群眾和海內外嘉賓共度佳節、共同聯歡、共敘情誼。



“西雙版納潑水節在台灣很有影響力，是許多青年到大陸觀光旅遊的向往之地，我在來之前就做了許多攻略，在從昆明到版納的高鐵上也有同一些遊客進行交流，真切地感到西雙版納熱度很高、人氣很旺！”一名台青“網紅”主播對這次眼見為實的潑水之旅充滿期待。



在昆明台協會的精心安排下，台青一行先後走進野象穀景區體驗雨林之美、與大象親密接觸。參加傣歷1387新年迎新文藝晚會和慶祝大會，觀看民族民間文化大游演，近距離感受傣族章哈、布朗彈唱、基諾大鼓舞等非遺特色文化。到曼聽公園“趕擺”體驗少數民族美食和人文風情。與萬人在瀾滄江畔共放孔明燈、共同潑水狂歡，在光與水的邂逅中許下兩岸和平交好的心願。在景洪城市會客廳與在西雙版納發展的台灣同胞和海外僑胞共同舉辦文藝匯演，圍繞旅居、創業、游學等話題深入交流。



“很小的時候有看到過‘林旺爺爺’，它是陪伴許多台灣青年成長的大象記憶。這次能夠再看到大象，而且是這麼多的大象，我感到很興奮、很幸福，讓我想起了小時候阿公阿嬤講過的一些故事。”幾名台灣大學生在見到大象後十分感慨，表示回去後要將此行拍攝的大象影像資料精心剪輯，分享給身邊的親人朋友。



“潑水活動真的太壯觀、太瘋狂、太震撼了，這是我所經歷過的最盛大的狂歡活動，感覺大家都非常文明和友好，特別是負責安保的警察在保護大家安全的同時，還用小水槍和大家互動，特別親民可愛，回到島內以後我要製作更多的潑水節打call視頻，為西雙版納加油點贊。”潑水狂歡讓台青們留下了非常難忘和深刻的印象，特別在乘車返程的途中，廣大遊客紛紛駐足向台青們乘坐的車輛噴灑祝福之水，熱情揮手道別，讓他們切身感受到了“家人”的問候，“回家”的溫暖。



昆明台協會相關負責人介紹，目前島內特別是台青對到雲南、到西雙版納旅遊觀光的熱情很高，下一步將積極用好兩岸政策、加強宣傳引導，圍繞民族文化、節慶文化、非物質文化遺產等主題，為更多的台灣青年到雲南深度體驗“有一種叫雲南的生活”，到西雙版納感受“有一種‘象’往的幸福”積極搭建平台、創造條件。