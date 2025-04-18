中國經濟彰顯強大韌性潛力

中評社北京4月18日電／據人民日報海外版報導，國內生產總值（GDP）同比增速在全球主要經濟體中名列前茅、規上工業增加值增速比上年全年加快0.7個百分點、社會消費品零售總額增速比上年全年加快1.1個百分點……今年一季度，主要經濟指標表現良好。國家統計局副局長盛來運日前在國新辦新聞發布會上表示，一季度經濟開局良好，高質量發展向新向好，彰顯了中國經濟強大的韌性和潛力。



延續回升向好態勢



怎麼看一季度中國經濟表現？四大宏觀指標是重要觀察窗口。



看增長，一季度GDP同比增長5.4%，增速高於去年全年5%的增速，也高於去年一季度5.3%的增速，在全球主要經濟體中名列前茅。生產需求指標加快回升，全國規模以上工業增加值同比增長6.5%，比上年全年加快0.7個百分點；服務業增加值增長5.3%，回升0.3個百分點；固定資產投資增長4.2%，比去年全年回升1個百分點；社會消費品零售總額增長4.6%，回升1.1個百分點。



看就業，一季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。3月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.2個百分點。



看物價，一季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比下降0.1%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.3%。3月份，全國居民消費價格同比下降0.1%，降幅比上月收窄0.6個百分點；環比下降0.4%。



看國際收支，一季度，全球經濟增長動能偏弱，但中國進出口保持基本平穩的態勢，一季度貨物貿易進出口總額同比增長1.3%，出口增長6.9%；1—2月份，服務進出口額同比增長9.9%；3月末，外匯儲備餘額保持在3.2萬億美元以上。

