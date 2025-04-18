江西省台辦調研走訪九江市台資企業

江西省台辦主任蔡清平走訪台資企業，指導對台交流基地建設。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月18日電／據中國台灣網報導，4月15日至16日，江西省台辦主任蔡清平到九江市調研，調度2025兩岸（廬山）青年交流發展大會籌備工作，走訪有關重點台資企業，指導對台交流基地建設。江西省台辦副主任夏鴻斌，九江市委常委章劍飛，九江市台辦主任錢萍等參加調研。



在廬山國際會議中心、廬山網球館等場地，蔡清平詳細瞭解了青年交流發展大會各項安排和進展情況，要求把握時序進度，細化責任分工，倒排工期、協同作戰，把每個環節、每處細節做到盡善盡美，高質量、高水平辦好大會，搭建起兩岸同胞溝通情感、增進瞭解、交流合作的新紐帶、新橋梁、新平台。



在台資企業江西亞東水泥有限公司、艾美特電器（九江）有限公司、瑞智（九江）精密機電有限公司、九江市駿昇紡織科技有限公司、江西彰沅金屬製品有限公司，蔡清平走進生產車間，與企業負責人親切交流，詳細瞭解企業生產經營、發展規劃等情況，聽取企業訴求和建議，勉勵企業堅定發展信心，勇於攻堅克難，加大技術研發力度，積極拓展內需市場，不斷提升核心競爭力和市場占有率。蔡清平要求，各級台辦要切實踐行“兩岸一家親”理念，用心用情為企業辦實事解難題，讓廣大台商台胞台企安心經營、放心發展。



在江西省對台交流基地萬家嶺大捷紀念園，蔡清平詳細瞭解了基地建設和開展活動情況。他強調，要把基地建設好、管理好、運用好，深入挖掘萬家嶺大捷抗戰精神內涵，拓展交流渠道，不斷提升基地的影響力和吸引力。要充分發揮基地的橋梁作用，以歷史為媒、以文化為魂，促進兩岸同胞心靈契合。