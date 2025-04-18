這個專班，專盯小微企業融資難

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，閩北，細雨連綿。郵儲銀行建甌支行副行長莊愛琴閑不住，又帶著客戶經理黃進平驅車行駛在泥濘的山路上。



2024年11月起，負責企業存貸款業務的莊愛琴成為福建南平建甌市小微企業融資協調工作機制專班的成員。“能不能給我企業名單，讓我去一線多看看？”進專班第一天，莊愛琴就向專班召集人、建甌金融監管支局副局長劉相龍提出請求。



近些年，莊愛琴沒少跑一線業務，可跑來跑去，卻一直難以解決一個問題：“銀行對幾家重點規上企業了如指掌，提供了不少貸款優惠，但小微企業量大面廣，有啥辦法能摸排到底嗎？”



莊愛琴的疑問，也是劉相龍的關注點。“有了工作專班，就要把有融資需求的小微企業清單摸出來，打通金融惠企利民的‘最後一公里’。”劉相龍說。



2024年10月，金融監管總局、國家發展改革委聯合召開支持小微企業融資協調工作機制動員部署會議，從供需兩端發力，統籌解決小微企業融資難和銀行放貸難的問題。11月1日，建甌市建立支持小微企業融資協調工作機制，發改、金融監管部門牽頭，聯合工信、財政、農林市場等多個部門和各家金融機構組建工作專班，針對全市的小微企業、個體工商戶等經營主體開展融資需求摸排，並商議推薦清單，推薦給相關金融機構。11月4日，福建省又發布小微企業融資“走訪碼”。



企業只需用手機掃“走訪碼”，填寫相應的信息，選擇貸款“意向銀行”，就可直接發布融資需求。之後，“意向銀行”就能在福建省金融服務雲平台獲取小微企業融資需求清單。

莊愛琴剛拿到厚厚一沓推薦清單，便即刻帶著黃進平向東游鎮出發。蜿蜒山路上，電話沒停過。等車子停在建甌萬鴻人造板有限公司門口時，還沒見到公司董事長郭強，企業的各項經營數據已經被摸了個七七八八。



“法拍地的土地證辦下來了嗎？近期原料進貨資金缺口還有多少？”見面第一句，莊愛琴的發問直擊郭強的“痛點”。“土地證辦下來了，但前期買地投入太大，最近大量收購竹木原料，還差近1000萬元呢！”郭強說。

