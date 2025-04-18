“切水不斷”，中馬新“黃金50年”更美好

中評社北京4月18日電／據央視新聞報導，“千年結好”“以心相交”“切水不斷”……人們常用這些美好詞匯形容中國和馬來西亞的友好關係。2023年，兩國共同慶祝建交50周年，並宣布構建中馬命運共同體。時隔兩年，雙邊關係迎來提質升級。中國國家主席習近平15日至17日對馬來西亞進行國事訪問，雙方一致同意構建高水平戰略性中馬命運共同體，打造中馬關係新的“黃金50年”。



在中國社會科學院東南亞問題學者許利平看來，中馬關係定位提升意味著兩國戰略互信進一步增強、共同利益持續擴大。這將助力雙邊各領域合作邁上新台階，為中國與東盟國家合作樹立標杆，推進全球南方團結合作，維護世界繁榮穩定。



中馬合作因何能跑出“加速度”？這既緣於兩國源遠流長的友誼，也在於兩國都有振興國家的美好願望，還在於雙方經濟優勢高度互補，是發展道路上的同行者。面對當前世界變亂交織的形勢，面對美方搞“脫鈎斷鏈”、“小院高墻”和濫征關稅，中馬都積極推動區域經濟一體化，支持開放包容的經濟合作，反對單邊貿易限制。這些共同理念讓雙邊合作具有堅實基礎。



新形勢下，如何構建高水平戰略性中馬命運共同體？習近平主席提出三點意見，強調“堅持戰略自主，開展高水平戰略協作”“凝聚發展合力，打造高質量發展合作標杆”“傳承世代友好，深化文明交流互鑒”。觀察人士指出，這三點意見從政治安全、務實合作、人文交流等維度為中馬關係提質升級指明了方向，將有力推動雙方打造新的“黃金50年”。



從戰略層面看，兩國領導人這次達成的一系列共識，既立足雙邊，又超越雙邊，具有重要現實意義。一方面，雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。中方指出，中馬要繼續攜手走好符合本國國情的發展道路，“把前途命運牢牢掌握在自己手中”。馬方表示，無論國際形勢如何變化，都將攜手共進、合作共贏，推動高水平戰略性命運共同體建設。這展現出雙方高度政治互信以及自立自強的風骨。



另一方面，中馬都主張加強團結合作應對風險挑戰，承諾共同維護多邊貿易體制。作為東盟輪值主席國，馬方還表示，東盟不會贊同任何單方面施加關稅的做法。這向世界釋放出“共同抵禦地緣政治和陣營對抗暗流、衝破單邊主義和保護主義逆流”的明確信號。