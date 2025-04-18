王毅、董軍將主持召開中印尼外長防長會議

中評社北京4月18日電／據新華社報導，外交部發言人18日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅和國防部長董軍將於4月21日在北京主持召開中印尼外長防長“2＋2”對話機制首次部長級會議。印尼外交部長蘇吉約諾、國防部長沙夫里將來華參會。