上海：坐地鐵刷手機在線追劇，爽！

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，4月15日，上海地鐵全線網5G公眾信號正式開通，成為全國首個實現地鐵全線路5G覆蓋的超大型城市。



上午10點，漢中路站站廳內人流如織。記者打開手機測速軟件，顯示下行速率達2.1Gbps，上行速率穩定在300Mbps以上。“以前在隧道裡直播會卡頓，現在觀眾彈幕都能實時顯示。”一名正在直播的博主說。



在人民廣場站換乘通道內，乘客李女士用手機下載了一部500MB的視頻，僅用時12秒。



列車駛入浦東機場聯絡線隧道，手機信號依然滿格。工程師展示的監測畫面顯示，隧道內5G專網正實時傳輸列車弓網（受電弓與接觸網）的運行數據。通過高清視頻分析，運維人員可提前發現部件磨損、接觸不良等問題。“過去弓網異常需人工巡檢或列車停運後檢修，現在通過5G回傳實時畫面，10分鐘內即可定位故障點。”申通地鐵技術負責人介紹。目前，5G專網已覆蓋80%的線路段，日均減少人工巡檢量超80%，故障識別準確率達98%。



在9號線徐家匯站，大學生小王用VR眼鏡體驗了“雲逛博物館”：“5G的高帶寬讓青銅器紋路都清晰可見。”在16號線車廂內，乘客張先生正用手機在線觀看4K電影，影片無延遲、無卡頓。



從“刷劇不卡”到“故障無感”，從“人海巡檢”到“雲端智控”，5G正重塑出行體驗。