外交部：祝賀聯合國中文日迎來第16個年頭

中評社北京4月18日電／據央視新聞報導，4月18日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問，4月20日，也就是本周日，是第十六個聯合國中文日。我們注意到，今年聯合國中文日的主題是“詩意中國·浪漫風華”，中國常駐聯合國代表團，常駐維也納、日內瓦代表團舉行了豐富多彩的慶祝活動，多維展示了詩歌、書畫、茶藝等中國傳統文化，受到各界人士的歡迎和好評。發言人對此有何評論？



林劍表示，祝賀聯合國中文日迎來第16個年頭。正如習近平主席指出，文明因交流而多彩，因互鑒而豐富。從紐約的詩詞朗誦會，到日內瓦的“海外影像節”，再到維也納的竹簡書畫展，一系列活動不僅展現了中文承載的歷史文化，也讓各國朋友感受到中華文明“和而不同”的智慧和“立己達人”的情懷。很高興看到越來越多的人學習中文，也有越來越多的外國記者朋友在外交部例行記者會上用中文提問。



林劍還表示，中文在聯合國等多邊平台的廣泛運用，是中國同聯合國合作日益深化的縮影。自80年前在聯合國憲章用毛筆簽下首個中文漢字以來，中國始終堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，支持聯合國在國際和平與發展事務中發揮重要作用，深化文明交流互鑒，促進世界和平發展。



林劍指出，“和羹之美，在於合異”。中文是穿越歷史的載體，更是通向未來的橋梁。我們期待更多人以中文為橋讀懂中國、讀懂世界，也願同各國一道，以對話破除對立，以包容消弭分歧，攜手構建人類命運共同體，書寫“各美其美、美美與共”的文明互鑒新篇章。