港澳共建服務站助力港企拓展澳門市場

中評社北京4月18日電／據新華社報導，澳門特區招商投資促進局與香港貿易發展局攜手合作的“GoGBA港商服務站（澳門）”，17日在澳門中葡綜合體舉行啟動儀式。雙方代表現場交換共建合作備忘錄，為香港企業拓展澳門市場提供更有力的支持，進一步推動粵港澳大灣區經濟協同發展。



澳門招商局代主席梁華峰表示，港商服務站是澳門招商局與香港貿發局精誠合作、互利共贏的一項很好的安排，將為香港企業在澳門拓展業務、落地項目，以及開設首店、發布新品等提供各種支持和服務。



香港貿發局傳訊及推廣事務總監王咏嫻表示，港澳兩個特區都擁有“一國兩制”的制度優勢，以及“背靠祖國、聯通世界”的地位優勢。展望未來，期待兩地進一步加強經貿交流及雙向投資合作，互補優勢發展產業。



香港特區政府政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員陳潔玲表示，隨著大灣區建設的深入推進，港澳合作進一步深化，兩地可以在不同領域尋求更高水平、更深層次的合作，創造更多發展機遇。



在澳門的港資企業、在港上市的澳資企業及澳門商協會代表60餘人出席儀式，瞭解GoGBA一站式平台的運作情況，以及通過澳門的港商服務站提供的全方位一站式服務，包括政策和市場咨詢、協助在澳投資和註冊的行政手續、對接商會和合作夥伴等。