美軍工企業在猶他州的工廠發生爆炸

中評社北京4月18日電／據央視新聞報導，美國軍工企業諾思羅普－格魯曼創新系統公司位於猶他州北部的工廠當天發生爆炸，一座建築被炸毀，目前尚無人員傷亡報告，事故原因正在調查。該公司17日表示，事故不會對公司的項目產生影響。



諾思羅普－格魯曼創新系統公司是美國兩家固體火箭發動機製造商之一。據報導，該公司為美國新一代“哨兵”洲際導彈提供火箭發動機，但公司人員拒絕透露被毀建築的具體用途，並表示該建築與“哨兵”洲際導彈項目無關。