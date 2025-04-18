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一季度中央企業累計實現增加值2.6萬億元
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2025-04-18 16:35:15
中評社北京4月18日電／據新華社報導，記者4月18日從國務院國資委獲悉，今年以來，中央企業沉著應對各種風險挑戰，靠前發力推動任務落實，一季度累計實現增加值2.6萬億元、利潤總額6462.7億元，有效投資持續擴大，“兩重”“兩新”重大項目總投資破萬億元，固定資產投資（含房地產）8513億元，其中戰略性新興產業投資同比增長6.6%，發售電量、航空運輸總周轉量、集裝箱吞吐量、原油原煤產量等重要實物量指標穩定增長。
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