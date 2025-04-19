台企聯李政宏：台商須修煉“內功”應對變局

全國台企聯會長李政宏（中評社 袁曉麥攝） 中評社南京4月19日電(記者 袁曉麥）4月18日，全國台企聯會長李政宏在南京參加中共中央台辦、國務院台辦舉辦的台商代表座談會期間，就當前在陸台商關注的熱點問題接受記者聯合採訪。李政宏強調，面對美方濫施關稅，台商台企應立足大陸內需市場深化發展、積極拓展多元市場，並修煉好三重“內功”，強化自身競爭力。



因應當前美方關稅衝擊，李政宏為在陸台商台企開出兩劑“藥方”。他表示，首先可考慮外銷轉內銷，大陸14億人口形成的超大市場規模，完全能夠消化這部分產能。第二是開發多元市場。例如借勢國家“一帶一路”政策，拓展多元市場，比如開拓非洲、中東、歐盟乃至拉美新興市場。“我認為唯有讓市場多元化，才能避免這次關稅衝擊。”



就企業紛紛瞄准內需市場機遇，或致使大陸市場競爭加劇問題，李政宏直言：“打鐵還需自身硬！”他表示，如果眾多台資企業和民營企業都錨定目標，那麼大陸市場勢必會出現激烈競爭。提到如何避免這種“內卷”情況？他認為，台商台企應修煉好三重“內功”，在企業自主研發、改進智能製造以及建立品牌形象三方面下功夫。



李政宏進一步指出，台商無論在任何地方發展都會面臨競爭。因此，他特別強調企業要打造自身實力、擁有知識產權和較高技術准入門檻，並建議企業把握AI時代的機遇，提升自身核心競爭力。“每個時代都會面臨競爭問題，關鍵要找准突破方向。”



李政宏表示，台資企業錨定自身發展，非常看重中國大陸作為全球最大的單一市場的地位。他指出，中國大陸最完整的產業鏈不可替代，勤奮的人民、崛起的中產階級以及鄉村振興等帶來的消費動能都是台商想要抓住的機遇。更不用說還有像RCEP協定這樣，對開拓東南亞市場非常有幫助的多邊貿易政策。因此，針對哪個地方有龐大的市場、產業鏈齊全且有勤勞勞動力，台商朋友們仍會做出理性選擇。