社評：南京台商座談會釋放三重重要信號

中共中央台辦、國務院台辦4月18日在江蘇省南京市舉辦台商代表座談會（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港4月19日電（評論員 楊流昌）中共中央台辦、國務院台辦昨（18）日在江蘇省南京市舉辦台商代表座談會，大陸各地台商代表參與座談交流。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在座談會上表示，美國發起的關稅戰，改變不了大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰；大陸始終是台商的堅強後盾。筆者認為，南京台商座談會釋放出重要信號。



在中美經貿摩擦持續升級、美國濫征關稅衝擊全球產業鏈的背景下，中共中央台辦、國務院台辦選擇在南京召開台商代表座談會，釋放出三重重要信號：其一，大陸以制度性安排為台商抵禦外部風險提供“避風港”；其二，深化兩岸產業鏈融合成為破解美國“脫鉤斷鏈”的戰略抓手；其三，團結台灣工商界壯大民族經濟，是推進統一進程的關鍵路徑。



當前，美國對華關稅戰疊加“以台制華”策略，企圖通過經濟脅迫與政治操弄雙軌施壓。部分依賴出口的台企短期承壓，恰暴露出過度依附西方市場的結構性風險。而宋濤主任強調“強化兩岸產業鏈供應鏈連結”“拓展內需市場”，正是引導台商將發展重心轉向大陸14億人口的超大規模市場，依託“雙循環”新發展格局重塑競爭優勢。大陸不僅通過減稅降費、研發補貼等政策工具箱助企紓困，更將台資納入國家重大戰略實施框架，如長三角一體化、新基建等領域，使其共享“中國式現代化”紅利。這種從危機應對到戰略轉型的系統性支持，彰顯了大陸作為台商“堅強後盾”的治理效能。



座談會上台商代表“堅決擁護反制措施”的集體表態，折射出兩岸經濟深度融合的必然趨勢。大陸完備的產業體系、高效的政策回應機制與持續優化的營商環境，已形成抵禦外部衝擊的“防波堤”。當台企加速向內需市場拓展、向數位化轉型時，兩岸產業鏈已從傳統的“台灣接單、大陸製造”轉向“聯合研發、共建標準”的新模式。這種利益交融的深化，使得台灣工商界愈發意識到“倚美謀獨”不僅危及台海和平，更將斷送自身發展根基。



歷史經驗表明，每一次外部壓力都成為兩岸命運共同體強化的契機。從蘇州到南京的系列座談會，大陸持續釋放“兩岸一家親”的政策善意，將經濟合作與民族復興敘事緊密聯結。面對美國在台灣問題上的“切香腸”戰術，台商群體選擇與大陸“同心同行”，既是對“九二共識”的務實堅守，也是對“台獨”勢力裹挾民意的有力反制。當兩岸同胞攜手壯大中華民族經濟，共同書寫高品質發展篇章時，任何外部勢力的干預終將徒勞無功。大陸以融合發展促心靈契合的實踐，正在為最終實現國家完全統一積累不可逆的勢能。



（評論員：楊流昌，中評智庫基金會主席、太和智庫港澳中心主任）

