宋濤：大陸始終是台商的堅強後盾

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 袁曉麥攝） 中評社南京4月19日電（記者 袁曉麥）中共中央台辦、國務院台辦18日在江蘇省南京市舉辦台商代表座談會。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席並發表講話。宋濤說，美國發起的關稅戰，改變不了大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰。大陸始終是台商的堅強後盾。



座談會上，多位台商代表先後發言，重點分享了企業當前生產經營情況和轉型升級舉措，並就美國對華加征關稅對企業的影響進行了針對性分析。宋濤仔細聆聽台商代表發言，並認真記錄其所提出的核心關切和建議。



在聽完台商代表的發言後，宋濤表示，美國發起的關稅戰，改變不了大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢，我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰。大陸始終是台商的堅強後盾。



宋濤說，我們將全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述精神，研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，支持台資企業參與國家重大戰略實施，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。



宋濤表示，希望廣大台商台企堅定信心、著眼長遠，積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟，共同推進祖國統一和民族復興偉業。

